Speciale regionali, l’Eco de l’Alto Molise torna in edicola

La storica candidatura a presidente della giunta regionale di un agnonese. Tutti i nomi dei candidati del territorio alla corsa a Palazzo Vitale. L’Eco de l’Alto Molise – Vastese torna in edicola. In questo numero tanta politica con commenti, analisi e dati alla vigilia dell’appuntamento del 22 aprile. Ma non solo. La testata cartacea propone la storia di Manuel un bambino disabile di Poggio Sannita al quale l’Asrem non garantisce le cure necessarie. Ed ancora: i riti della Santa Pasqua con un servizio fotografico dedicato alla rappresentazione dei “Giovani Agnonesi” tenutasi nella chiesa di San Francesco durante la settimana santa. Sport, curiosità e approfondimenti dai centri limitrofi del Vastese con l’inchiesta del collega Francesco Bottone in merito alla successione alla poltrona di primo cittadino di Schiavi di Abruzzo. Insomma, non resta che correre in edicola e acquistare una copia de l’Eco, il mensile del tuo territorio.