Spettacoli: la musica del “CMS” scalda Scanzano Jonico, ma Agnone snobba la giovane band

SCANZANO JONICO (MT) – Nemo propheta in patria. L’antica locuzione dei latini sembra calzare a pannello per il Centro Musica e Spettacolo (CMS), la band molisana formata da ragazzi di età compresa tra i 17 e i 19 anni. Infatti, il complesso formatosi nel centro storico di Agnone, prosegue a gonfie vele la tournée musicale che in questi giorni è protagonista in vari centri del Sud Italia. L’ultimo spettacolo in ordine di tempo è stato quello di Scanzano Jonico, in provincia di Matera, dove i terribili ragazzini hanno coinvolto il numeroso pubblico grazie ai maggiori successi nazionali e internazionali degli anni ’70-’80 e ’90.

Con loro anche un vate della musica italiana come Christian, otto volte a Sanremo e vincitore del festival dei fiori con “Daniela”. Un connubio, quello tra il CMS e Christian, nato qualche mese fa dall’intuizione del manager cassinate Roberto Avallone che, in Basilicata, durante la serata di Scanzano, ha attirato le telecamere della Tgr lucana, la quale ha dedicato un servizio (scaricabile da internet all’indirizzo: https://www.rainews.it/tgr/basilicata/notiziari/index.html?/tgr/video/2018/08/ContentItem-3a67ad9c-ebdd-45a9-8a2c-a899916a8cb9.html) alla serata svoltasi nello splendido scenario del Palazzo baronale. E’ così che mentre i sette furetti riscuotono apprezzamenti lungo lo stivale, nei prossimi giorni saranno impegnati a Salerno, poi ancora in Basilicata prima di far rientro in Molise, precisamente a Carpinone (16 agosto) e Fornelli (26 agosto), i comitati feste di Agnone, amministrazione comunale compresa, puntualmente snobbano le loro performance. Un vero peccato visto che la giovane band farebbe carte false pur di esibirsi davanti la propria gente. Un invito che, ancora una volta, vede destinatari comitati feste e amministrazione comunale.