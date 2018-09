Spettacoli: Rosello in festa, sale l’attesa per il concerto di Fauso Leali

ROSELLO – Si apriranno venerdì 7 Settembre le feste patronali di Rosello, che si concluderanno domenica 9. Tre giorni tra sacro e profano, in cui la fede si mescola al divertimento. Si inizia alle ore 11 con la processione verso la chiesa vecchia del paese, dove verrà celebrata la messa in onore di San Nicola di Bari; al termine si ritornerà alla nuova parrocchiale.

All’imbrunire, alle ore 19, sul piazzale del Santuario dedicato a Maria Santissima delle Grazie, avrà luogo la celebrazione eucaristica, seguita dalla fiaccolata, che trasporterà la venerata immagine della Vergine nella parrocchia di Rosello. Uno dei momenti più toccanti si vivrà a partire dalle ore 24,30, quando inizierà la veglia di preghiera con Maria, che si concluderà alle ore 5 dell’8 settembre, con la messa dell’aurora.

Il versante profano propone un dopocena allietato dalla musica verace della “Tequila e Montepulciano Band”. La giornata di sabato 8 è tutta dedicata alla celebrazione della Natività di Maria. Alle ore 11,15 solenne azione liturgica e poi dalle ore 18 si celebra il trionfo della Vergine delle Grazie in processione per le vie del borgo, addobbato a festa con nastri, fiocchi, coperte ricamate, simboli delle doti nuziali dei tempi che furono, per onorare questo importante compleanno. Il cammino di fede giungerà fino alla Cappella dove la statua di Maria rientrerà nella sua Dimora di pace. L’intensa giornata dell’anima troverà relax dalle 21 con il concerto della banda “Città di Tornareccio”.

L’ultima festa è tutta per San Bartolomeo Apostolo, il 9 settembre. In mattinata la celebrazione eucaristica nella vecchia chiesa Madre, a ridosso della torre, seguita dalla processione. Dalle ore 15, tutti in piazza per un pomeriggio di sport con la 37^ edizione della “Tratturiello”, storica gara podistica competitiva di 9,2 km, che in passato ha visto gareggiare atleti di elevato spessore.

Alle ore 21 imperdibile concerto del grande Fausto Leali, il “negro bianco” d’Italia per la sua vocalità caratteristica. Alle ore 24 i fuochi pirotecnici suggelleranno la conclusione della 3 giorni festiva, rinnovando l’appuntamento al settembre 2019.