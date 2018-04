Spopolamento, CasaPound propone: 500 euro mensili a ogni bambino nato in Molise

Spopolamento, CasaPound Italia propone il Reddito Regionale di Natalità.

Nel programma di CasaPound Italia, il supporto alla natalità è un punto fondamentale: “solo con un importante incremento demografico – afferma il candidato presidente alla Regione, Agostino Di Giacomo – sarà possibile scongiurare lo spopolamento e le inevitabili conseguenze economiche negative che questo fenomeno porterà. Per noi è importantissimo che i molisani, e gli italiani tutti, ricomincino a fare figli e siamo ben consapevoli che la particolare contingenza economica di questo periodo non favorisce la nascita di nuovi nuclei familiari. È per questo che proponiamo il Reddito Regionale di Natalità, che prevede l’assegnazione di 500 euro mensili a ogni bambino nato da almeno un genitore italiano”.

La misura sarà erogata tramite carta prepagata: se l’ammontare di 500 euro, utilizzabile esclusivamente per acquistare prodotti utili al bambino, non sarà terminato alla fine della mensilità, la carta sarà azzerata e bisognerà attendere la ricarica del mese successivo. “Le misure attuate recentemente per favorire la natalità, come bonus bebè e bonus “mamma domani”, sono palliativi certamente insufficienti a garantire ad una giovane coppia la serenità necessaria ad affrontare la nascita di un figlio”. Il reddito di natalità sarà erogato per un massimo di quattro figli per nucleo familiare (2000 euro mensili) in cui almeno un genitore sia occupato.”