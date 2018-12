Spopolamento e isolamento: dopo la Ndocciata sfilano le fiaccole della Caritas

AGNONE – E dopo la Ndocciata dell’Immacolata un altro fiume di fuoco sfilerà sulle strade di Agnone, ma con uno scopo specifico e sociale, di protesta: accendere un faro sulle aree interne del Molise e dell’Abruzzo abbandonate dalle istituzioni, contro l’isolamento territoriale, stradale e culturale.

E’ la proposta della instancabile Caritas di Trivento che propone una fiaccolata «per i diritti di tutti» in occasione dei settanta anni dalla dichiarazione universale dei diritti umani.

L’appuntamento è per domani pomeriggio, dalle ore 18, ad Agnone. «La fiaccolata, aperta a tutti e senza bandiere e simboli di partiti politici, inizierà alle ore 18 davanti alla Chiesa della parrocchia di Maria SS.ma di Costantinopoli per proseguire per le vie della Città, passerà davanti all’ospedale “San Francesco Caracciolo” e sarà conclusa con un messaggio del vescovo Claudio Palumbo».