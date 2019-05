Sport e solidarietà, ad Agnone torna la “Su e Giù” giunta alla XIII edizione

AGNONE – Un sabato pomeriggio all’insegna dello sport, del divertimento, dell’amicizia quello in programma domani ad Agnone con la XIII edizione della “Su e Giu’”. Un evento per tutta la famiglia, correndo o camminando tutti insieme per le strade di Agnone. “Tredici anni fa, il compianto Padre Giorgio – affermano i promotori del’iniziativa – fondò l’Oratorio ed ebbe l’intuito di organizzare la prima edizione della “Su e Giù” agnonese”, con lo scopo di far socializzare le persone e destinare il ricavato della manifestazione alle famiglie del posto in sofferenza. Per la XIII edizione, quella di domani, l’Oratorio san Giovanni Paolo II, (che vede Don Onofrio Di Lazzaro quale Responsabile) si avvarrà, oltre del patrocinio del Comune di Agnone, della collaborazione del Rotary Club di Agnone, del gruppo Comunale AIDO di Agnone e della collaborazione tecnica dell’ASD Atletica Agnone, nonché di alcuni sponsor commerciali”.

Il programma prevede alle ore 15.00 i preparativi e l’allestimento in Piazza Unità d’Italia. I raduno dei partecipanti un’ora dopo con la partenza alle ore 16.30 sempre da Piazza Unità d’Italia. La Su&Giù si snoderà su un percorso che attraverserà Corso Matteotti, Viale XI Febbraio, Via Castelfidardo, Piazza Cremonese, Via Campanella, Arco San Nicola, Piazza Dante Alighieri, Via Poerio, Largo Tirone, Via Montebello, Via Labanca (Petrara), Largo Marsala, Corso Garibaldi, discesa lato Chiesa dell’Annunziata, Corso Vittorio Emanuele, Largo Pietro Micca, Via Don bosco, Via salvo D’Acquisto, Piazza del Popolo, Via Monsignor Giannico, Via Gualterio, Via Ionata, Via Marconi, Via Roma ed arrivo in Piazza Unità d’Italia da dove si è partiti. Al termine previste le premiazioni con la chiusura della manifestazione intorno alle ore 19.00 circa. Per tutti medaglie e magliette dell’evento.

Vittorio Labanca