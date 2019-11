Sputi al guardalinee, l’episodio del ‘Civitelle’ sulla rubrica satirica de ilfattoquotidiano.it

Il referto del giudice sportivo all’indomani della pesante multa (1500 euro) comminata alla società Polisportiva Olympia Agnonese dopo il derby con il Campobasso, non è passato inosservato. A riportalo con tanto di sberleffo il fattoquotidiano.it nella rubrica “Domeniche bestiali”, una panoramica sulle serie minori del pallone italiano che irride i comunicati della giustizia sportiva, le dichiarazioni dei calciatori e non salva neppure le perle dei cronisti che frequentano gli spalti. Addirittura l’episodio verificatosi al “Civitelle” guadagna il titolo principale con “In Molise il guardalinee inaugura lo sputometro”. Dopodiché il pezzo recita: “Brutta storia quei campi con gli spalti troppo vicini al rettangolo di gioco. Quando i tifosi si arrabbiano i guardalinee sono completamente alla loro mercé ed è un classico che dopo una chiamata non condivisa si becchino gli sputi. Originale è l’arbitro che quegli sputi li analizza come in un referto autoptico, come accaduto in una gara dell’Olympia Agnonese, Serie D, multata di 1500 euro “per avere nel corso del secondo tempo propri sostenitori intonato cori gravemente offensivi e minacciosi, nonché lanciato sputi all’indirizzo di un A.A., colpendolo al braccio sinistro (2 sputi) , sui pantaloni ( 1 sputo ) e sulla spalla destra (1 sputo)”. Precisione esemplare che invoglia a immaginare la scena della conta degli sputi, con fare attento e meticoloso: Eccone uno qui, un altro lì…oh, ne hai un altro in testa…ah no, lì mi sa che è stato un piccione”.

