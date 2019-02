Stadio “Civitelle”, Gabriele Gravina darà il primo calcio sul nuovo sintetico

AGNONE – Il numero uno del calcio italiano ad Agnone. Gabriele Gravina, presidente della Figc sarà ospite della cittadina altomolisana in occasione della gara inaugurale sul nuovo manto in sintetico dello stadio “Civitelle”. L’appuntamento è per domenica 17 febbraio alle ore 14,30, quando nell’impianto senza barriere di viale Castelnuovo sarà disputata la XIII giornata del campionato di serie D che vedrà di fronte l’Olympia Agnonese e il Forlì. La venuta di Gravina ad Agnone è stata resa possibile grazie all’intervento e alla spinta del manager musicale, Vincenzo Cannatelli da tempo amico dell’ex presidente del Castel di Sangro dei miracoli. A darne notizia il primo cittadino, Lorenzo Marcovecchio che già in passato ha accolto il predecessore alla guida della Figc, Carlo Tavecchio in una visita alla fonderia Marinelli e a Palazzo San Francesco. Nell’album dei ricordi figura la venuta di un altro presidente, Giancarlo Abete, che il 5 novembre 2005 inaugurò il “Civitelle” con in sintetico e privo di barriere tra rettangolo da gioco e spalti. Domenica 17 febbraio a fare gli onori di casa all’arrivo di Gravina, oltre la giunta comunale e la dirigenza del club granata, il presidente della Figc molisana, Piero Di Cristinzi. Per l’intero movimento calcistico locale e regionale si prospetta l’ennesima giornata da incorniciare.