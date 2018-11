Stagione teatrale dell’Italo Argentino, ecco tutti gli spettacoli

– Presentata la nuova stagione teatrale dell’Italo Argentino. Il nuovo corso di spettacoli partirà il 3 dicembre con “Qualcosa” diconEmanuele Trevi, Marcello Spinetta e la partecipazione speciale in voce di Tiziana Littizzetto per la regia di Roberto Piana. La rappresentazione sarà l’unica fuori abbonamento. Alla conferenza stampa presente il primo cittadino,, il presidente dell’associazione Amici del teatro Italo Argentino,, presidente di Fondazione Molise Cultura. “Siamo molto orgogliosi che l’apertura della stagione di Agnone arriva in un momento ben preciso, in un percorso attivo ed evidenzia l’interesse per la cultura e per il territorio, dopo l’apertura delle stagioni di Isernia e Campobasso e dopo l’inaugurazione della mostra di Amedeo Trivisonno al palazzo Gil”, ha sottolineato Presutti nel suo intervento. Marcovecchio e Di Pasquo hanno ringraziato la Fondazione per l’attenzione mostrata ancora una volta. Di fatto la stagione sarà aperta ufficialmenteilcon “Le dive dello Swing”, ambientato nella splendida Torino di metà anni Trenta. In scena Teresa Federico, Valentina Ruggeri, Francesca Nerozzi, Giorgio Serafini Prosperi e Massimiliano Vado con composizione e musiche dal vivo di Roberto Gori e la regia Massimiliano Vado. Ilsarà la volta de “La leggenda del pescatore che non sapeva nuotare” con Eleonora De Luca, Teo Guarini, Agnese Fallongo e Domenico Macrì. Dopodiché si passerà alcon “Stavamo meglio quando stavamo peggio?” racconto ironico di usanze, modi di parlare, mai volgari, con Stefano Masciarelli, Fabrizio Coniglio, Francesco Digilio. Ed ancora ilsul palcoscenico dell’Italo Argentino, “Squalificati”, un gioco raffinato, una partita a scacchi esclusivamente tra re, cavaliere e torre avversaria con Stefania Rocca, Andrea De Goyzueta, Fabrizio Vona. La stagione sarà chiusa ilcon “Regalo di Natale” che vedrà interpreti quali Gigio Alberti, Filippo Dini, Giovanni Esposito, Valerio Santoro, Gennaro Di Biase, di Pupi Avati per la regia di Marcello Cotugno. Per qualsiasi informazioni contattare i seguenti numeri: 3343003283, 3284088365, 3939317182. Infine il tagliando degli spettacoli è acquistare anche online cliccando su www.liveticket.it