Stalking, i Carabinieri di Atessa arrestano un uomo

ATESSA – I Carabinieri della Compagnia di Atessa (CH), al comando del capitano Marco Ruffini, hanno dato corso all’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Lanciano per atti persecutori. Il fenomeno dello stalking contro le donne, spesso ex mogli ed ex fidanzate, non sembra arrestarsi nonostante il costante impegno delle forze dell’ordine. I Carabinieri hanno intensificato l’attività di prevenzione anche nell’Alto Vastese e nel Sangro, nei piccoli centri, sensibilizzando maggiormente le potenziali vittime. Nei comuni di minori dimensioni è ancora più difficile che le donne denuncino soprusi e violenze, perché appunto le comunità sono piccole e tutti si conoscono.

In merito all’arresto operato dai Carabinieri di Atessa ulteriori dettagli saranno resi noti questa mattina presso il comando provinciale di Chieti nel corso di una conferenza stampa.

Proprio ieri sera la nota e seguitissima trasmissione “Le Iene” ha mandato in onda un servizio sulla violenza sulle donne, con delle vittime di pestaggi che hanno raccontato come in realtà anche a fronte di decine di denunce per maltrattamenti gli strumenti di protezione offerti dalla legge sono pochi e scarsamente efficaci. Le donne denunciano maltrattamenti e minacce, ma in sostanza non si pongono in essere strumenti di prevenzione e difesa e spesso si arriva a fatti di sangue pur se abbondantemente preannunciati.

GUARDA IL SERVIZIO DELLE IENE QUI