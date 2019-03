Stalking e maltrattamenti in famiglia, giovane molisano nel mirino della Polizia

Personale della Polizia di Termoli deferito all’A.G., M.C. di anni 41, per furto aggravato. L’uomo era stato colto in flagranza di reato mentre rubava merce all’interno di un centro commerciale di Termoli, di cui – tra l’altro – era dipendente.

Deferito all’A.G. anche un cittadino nigeriano, I.C. di anni 37, per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e per rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale. L’uomo, infatti, era stato fermato per un controllo di polizia, ma aveva tentato la fuga, venendo immediatamente bloccato dagli uomini della Squadra Volante.

E’ stata altresì eseguita una misura cautelare a carico di I.E., di anni 31, per divieto di avvicinamento alla persona offesa. La misura cautelare, disposta dal GIP del Tribunale di Larino, si è ritenuta necessaria per la commissione di reati di stalking, maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di minori e danneggiamento aggravato.

Nell’ambito dei controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, personale del commissariato ha inoltre sottoposto ad un controllo di Polizia un giovane, poi identificato per F.M. di anni 20, che veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish. Lo stesso, dopo le formalità di rito, è stato deferito all’Autorità Amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.