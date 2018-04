Start-up e lavoro per i giovani: le parole d’ordine del consigliere regionale Di Lucente

VASTOGIRARDI – “Un’unica parola ha senso adesso: grazie. A chi ha scelto di scrivere il mio nome sulla scheda non posso che dire GRAZIE di vero cuore”.

Così Andrea Di Lucente, amministratore di Vastogirardi, appena eletto in consiglio regionale.

“Un rigraziamento particolare va alla mia Vastogirardi, – continua – ma anche a centri come Pescolanciano, Carovilli, agli amministratri dell’Altissimo Molise che hanno creduto in me e che hanno lavorato tanto accanto a me. E’ un successo di squadra, fatto da tutti.

E’ la mia prima esperienza al consiglio regionale e il mio obiettivo era quello di mettermi al servizio dei molisani, in particolare di quelli dell’Altissimo Molise che non hanno mai avuto voce in capitolo nelle scelte prese a via Genova. E’ un impegno che ho assunto con me stesso prima ancora che con voi elettori, un impegno che non vorrò tradire.

Rilanciare le aree interne e puntare alla creazione di nuovi posti di lavoro partendo dai giovani e dalle start-up sarà al centro della mia azione politica.

Non va tralasciato, però, un dato. La vittoria di Donato Toma è stata ampia, al di là delle aspettative, ma restano sul tappeto una serie di punti che la coalizione di centrodestra non deve ignorare. Il malcontento che abbiamo registrato tra i cittadini va ascoltato. Questa vittoria deve essere un punto di partenza per una nuova politica che ascolti davvero le istanze dei cittadini.

Una politica che sia davvero NUOVA”.