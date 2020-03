«State e casa», il pane ad Agnone vi arriva a domicilio senza costi aggiuntivi

AGNONE – La necessità aguzza l’ingegno e anche i fornai adottano contromisure in tempo di emergenza sanitaria. Con un pensiero al business, certo, ma anche e soprattutto alla solidarietà e alla sicurezza. E così succede che ad Agnone una nota panetteria, “La Spiga d’Oro“, offre da questa mattina un nuovo servizio gratuito: la consegna a domicilio, per gli anziani della cittadina altomolisana e per tutti coloro che hanno deciso responsabilmente di restare a casa, del pane e degli altri prodotti da forno. E così l’iniziativa imprenditoriale di un forno del posto si trasforma in un incentivo ad evitare i contatti interpersonali e dunque il contagio.

«086577451. È questo il nostro numero di telefono. Da oggi, e per i prossimi 15 giorni, prova a non dimenticarlo. – spiegano i gestori del forno agnonese – Come spiegato ieri sera dal nostro premier Giuseppe Conte, dobbiamo fare uno sforzo in più. Dobbiamo cercare di stare ancor più tempo a casa, per mettere definitivamente ko il coronavirus. Ecco perché abbiamo deciso di offrire un servizio extra, senza nessun costo aggiuntivo, dedicato alle persone anziane, a chi si trova in uno stato di infermità o a chi, per motivi di sicurezza, sua personale e della comunità, ha scelto di stare a casa. Consegneremo i nostri prodotti a domicilio a tutte queste persone. Chiamando lo 086577451 potrai effettuare il tuo ordine e noi, con tutte le dovute precauzioni, ti porteremo il tutto a domicilio. Naturalmente, se, uscendo di casa per la tua spesa quotidiana, volessi fare una sosta anche nella nostra panetteria, ci troverai aperti. Potrai fornirti da noi, nel pieno rispetto del DPCM. #Andràtuttobene».