«State a casa» vale anche per i cacciatori, la Libera Caccia attiva il tesseramento on line

In emergenza sanitaria la raccomandazione è di restare a casa, evitare gli spostamenti inutili e soprattutto ridurre al minimo i contatti interpersonali. E proprio in ossequio a queste norme di buonsenso e di precauzione la segreteria nazionale dell’associazione venatoria Libera Caccia ha attivato una modalità on line per sottoscrivere la tessera associativa. Comodamente da casa, senza la necessità di dover uscire per incontrare il responsabile di zona, rischiando magari anche una denuncia per inosservanza delle disposizioni dell’autorità, ciascun cacciatore potrà effettuare il tesseramento in perfetta sicurezza. Per tutte le informazioni basta cliccare su questo link. Chiaramente restano valide le altre modalità di tesseramento, quelle solite e dunque chi vuole può pagare come ha sempre fatto.