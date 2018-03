Stop all’ondata di gelo: tempo perturbato con piogge diffuse nel fine settimana

Stop all’ondata di gelo. Si va lentamente attenuando una delle più intense ondate di gelo per il periodo che hanno interessato l’Europa e l’Italia. Il forte sotto media delle temperature, anche di oltre 15°C sugli Stati Oltralpe, ricorda le storiche ondate di gelo che hanno interessato il Vecchio Continente. In Italia la temperatura è scesa anche di oltre 10°C la climatologia al Nord Italia, di 5-7°C sul resto d’Italia. Ai margini del grande freddo Sicilia e Calabria.

Arriva aria più mite. Un cambio di circolazione sul Nord Emisfero inietta ora dell’aria più mite da Ovest verso l’Europa meridionale e l’Italia. Il fronte artico di conseguenza sale di latitudine. La neve in pianura di conseguenza lascia il posto alla pioggia, eccetto che sul Nord Ovest dove nei prossimi giorni sono possibili episodi nevosi.

Temprature in aumento. L’aumento termico, di per sé già in atto, inizierà a mostrarsi dapprima sulle regioni centro meridionali dove potranno raggiungersi i 15-17°C tra Lazio e Campania, fino a 18-20°C al Sud e sulla Sicilia. Il freddo invece seppur meno esasperato si farà sentire al Nord e nelle conche del Centro Italia.

Tempertaure sabato. Le massime saranno comprese tra 2 e 5°C al Nord, fino a 10°C in Liguria. Tra 7° e 12° al Centro, tra 13° e 17°C al Sud con punte fino a 20°C in Sicilia. Di notte saranno possibili gelate in pianura al Nord e nelle aree interne del Centro.