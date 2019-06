Strada comunale Agnone-Sambuco, partiti i lavori

AGNONE. Sono partiti ieri i lavori di ripristino della strada comunale Agnone – Sambuco che collega la località di Montecastelbarone a Roio del Sangro, in provincia di Chieti. Ad annunciarlo l’assessore comunale alla Protezione civile, Tonino Scampamorte. In tutto circa diecimila gli euro investiti per sistemare il tratto spezzato da una frana che di fatto ha interdetto il passaggio dei mezzi in entrambe le direzioni. I soldi sono stati prelevati dal fondo per le “migliorie boschive” del Comune di Agnone. Le opere affidate dalla Comunità Montana Alto Molise alla ditta “Inerti Di Niro” che nell’arco di pochi giorni prevede di terminare i lavori. In un recente passato ad occuparsi della vicenda il consigliere di Nuovo Sogno Agnonese, Daniele Saia.