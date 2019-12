Strada coperta di neve e ghiaccio, disagi nel tratto Torrebruna-Carunchio

TORREBRUNA – Pochi centimetri di neve bastano a mostrare che il “piano neve” approntato dalla Provincia di Chieti è del tutto “insipido”, con poco sale appunto, inadeguato. Dopo i mezzi usciti di strada ieri sul tratto tra Montazzoli e Tornareccio, altre segnalazioni di disagi alla circolazione veicolare arrivano dalla provinciale che collega Torrebruna e Carunchio. Chi ha avuto la sfortuna di dover percorrere quel troncone in questi giorni di maltempo ha trovato neve e ghiaccio e nessun mezzo spazzaneve in azione. La cosa singolare è che nel tratto precedente e più in quota, quello che va dal monte Pizzuto di Schiavi al bivio di frazione Valloni per poi tornare a Castiglione Messer Marino, il servizio di sgombero neve e spargimento di sale è stato regolarmente assicurato. Più a valle invece, tra Torrebruna e Montazzoli, qualche dirigente pagato con denaro pubblico ha deciso, comodamente da Chieti, che non fosse necessario l’intervento dei mezzi spazzaneve. Forse la Provincia ha risparmiato qualche soldo lasciando fermi i mezzi spargisale, ma su quella strada non pulita diversi veicoli hanno incontrato serie difficoltà e più di qualcuno ha rischiato di farsi male.