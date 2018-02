Strade ghiacciate, prolungato il blocco per i mezzi pesanti in Molise

È terminata poco fa la riunione del Comitato Operativo per la Viabilità, convocato nuovamente presso la Prefettura di Isernia con la partecipazione dei rappresentanti di Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco e ANAS, per fare il punto della situazione in relazione alle attuali condizioni delle strade della provincia e alla presenza di eventuali criticità.

Nel corso della riunione, tenuto conto dellultimo avviso di allerta diramato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – che segnala il perdurare delle condizioni meteorologiche avverse – nonché dei comunicati di Viabilità Italia, si è concordato che permangono le condizioni per mantenere vigente il divieto di circolazione dei veicoli commerciali superiori a 7.5 tonnellate sulla rete viaria extraurbana della provincia, disposto dal Prefetto di Isernia nella giornata di ieri.

La Prefettura continuerà a monitorare levolversi della situazione sia per quanto concerne la viabilità sia per il coordinamento degli interventi di soccorso che dovessero rendersi necessari.