Stralciata norma commissari, Toma potrà occupare anche l’altra poltrona

(ANSA) – CAMPOBASSO, 29 SET – Il contenuto di un articolo, il 45, che stabiliva l’incompatibilità del ruolo di Presidente della Regione e Commissario alla sanità, è stato cancellato dal Decreto legge Emergenze e non compare nella Gazzetta Ufficiale.

L’auspicio che tale norma fosse rimossa da Dl era stato espresso ieri dal Governatore del Molise, Donato Toma (Centrodestra), il quale, “confidando nell’attenzione del Presidente della Repubblica”, sosteneva che la stessa “non aveva il carattere della necessità e urgenza”. Ora la questione del Commissario alla sanità del Molise, figura che manca dallo scorso aprile quando è decaduto dall’incarico l’ex Governatore, Paolo di Laura Frattura, torna all’attenzione del Governo. Toma a gran voce reclama la nomina, lo ha fatto anche negli ultimi giorni non nascondendo un certo nervosismo per la posizione espressa dal ministro della Salute, Giulia Grillo, contraria al doppio ruolo, e da tutti gli esponenti del M5s molisano.