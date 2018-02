Strappa di mano il contante ad una donna, denunciata una molisana

I militari del locale comando Stazione di Campobasso, a conclusione di indagini scaturite dalla denuncia di furto presentata il 2 ago 2017 da una 32enne campobassana, hanno deferito in stato di libertà per furto con strappo un 34enne di fatto irreperibile e senza fissa dimora; il predetto veniva identificato compiutamente come colui che il 1° ago 2017, presso lo sportello esterno atm dell’ ufficio postale ubicato in questa via Pietrunto, aveva strappato di mano alla donna 70,00 euro in banconote per poi allontanarsi immediatamente. Non si esclude che l’episodio possa essere ricollegato ad altri analoghi eventi avvenuti di recente nel capoluogo.