Strategia per le aree interne, delegazione da Cuba in visita nell’area del Basso Sangro-Trigno

MONTENERODOMO – Nei giorni 20 e 21 gennaio prossimi, l’area Basso Sangro-Trigno sarà oggetto di una visita studio di una delegazione dei rappresentanti istituzionali centrali e locali dello Stato di Cuba nell’ambito dell’iniziativa PADIT – Piattaforma Articolata per lo Sviluppo Integrale Territoriale, accompagnati da rappresentanti dell’UNDP (ONU). Obiettivi generali della visita sono quelli di conoscere esperienze e pratiche di: · Politiche di coesione territoriale, governance locale e strategie per le aree interne, in coordinamento con l’evoluzione delle dinamiche di decentramento politico amministrativo; · nuove e buone prassi di sviluppo economico e sociale in ambito locale, produzione di beni in filiere produttive locali e valorizzazione delle risorse endogene; · turismo sostenibile, rurale, agro e gestione ambientale integrata. La visita inizierà il 20 gennaio (ore 9) presso la Mediateca John Fante di Torricella Peligna, dove sarà illustrata la governance locale e Strategia Basso Sangro Trigno. Si prosegue (ore 12.30) con la visita a un’azienda agricola di produzione, trasformazione e vendita prodotti locali, mentre nel pomeriggio (15.30) ci si sposterà presso la sede del GAL Maiella Verde a Casoli per illustrare la governance ed i piani di sviluppo locale. Il 21 gennaio, il programma inizierà (ore 9) nella sede del Patto Territoriale Sangro-Aventino a Santa Maria Imbaro per illustrare l’Agenzia di sviluppo locale e l’attività della DMC turistica e progetto card, lo Sportello Unico per le Attività Produttive e il Sistema Informatico Territoriale (GIS). Dopo pranzo (14.30), visita alla cooperativa vitivinicola FRENTANA di Rocca San Giovanni. Insieme alla delegazione cubana saranno presenti l’assessore con delega alle Aree interne, Guido Quintino Liris con i dirigenti regionali responsabili, e i rappresentanti dell’Area Interna Basso Sangro Trigno, quali il referente d’Area Antonio Tamburrino e i Sindaci del comprensorio, il coordinatore tecnico Raffaele Trivilino e il tecnico Mario Di Lorenzo. Nella delegazione anche Anelis María Marichal González, direttrice generale dell’Istituto di Pianificazione Fisica, con incarico di viceministro.

