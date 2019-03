Struttura di accoglienza per minori sovraffollata, i Nas segnalano un imprenditore abruzzese

I Carabinieri del NAS di Pescara, al termine di alcuni controlli ispettivi, hanno segnalato all’Autorità amministrativa il responsabile legale di due strutture ricettive per minorenni per aver: ospitato un numero di utenti superiore a quello massimo autorizzato; predisposto camere da letto in locali di superficie inferiore rispetto a quella prevista, rapportata al numero dei posti letto presenti; omesso di installare dispositivi antincendio ed informazioni di sicurezza inerenti le vie di esodo in caso di emergenza.

Sempre il Nucleo di Pescara, per mezzo di prolungati servizi di osservazione e pedinamento, ha scovato una struttura ricettiva per anziani completamente sconosciuta alle autorità sanitarie e amministrative in provincia de L’Aquila. Gli accertamenti ispettivi permettevano di individuare il titolare, un 41enne di Pescara, segnalato all’A.G. competente per i provvedimenti restrittivi urgenti da adottare a tutela degli ospiti.