I Carabinieri di Pescara hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il titolare di una struttura ricettiva per anziani della provincia di Chieti. L’indagato è accusato del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria in quanto, in difetto di specifica autorizzazione comunale e in mancanza dei requisiti, ospitava nella citata struttura due persone anziane non autosufficienti.