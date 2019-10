Sulle tracce dei padri Sanniti, a Schiavi di Abruzzo la Giornata del Camminare

SCHIAVI DI ABRUZZO – Domenica 13 ottobre si è celebrata in tutta Italia la Giornata del Camminare, manifestazione promossa dall’associazione Federtrek, che sostiene l’escursionismo come stile di vita responsabile, sostenibile e consapevole. «Siamo convinti, – recita il manifesto dell’associazione nata nel 2010 – che promuovere il camminare in città come in collina o in montagna o al mare significhi lavorare per una profonda e positiva trasformazione della società». Camminare fa bene al fisico e allo spirito e fa scoprire anche gli angoli più sconosciuti del nostro territorio: spostarsi lungo i sentieri, i percorsi e i tracciati segnalati – in Italia ce ne sono più di 6mila – è un modo piacevole, tranquillo e sano di conoscere il territorio, che si tratti di città, di borghi o di paesaggi. Le camminate organizzate dall’associazione sono tematiche – storiche, culturali, naturalistiche o urbane – e hanno diversi gradi di difficoltà e durata, lungo le quali si è accompagnati da guide esperte o si è supportati dalla tecnologia con applicazioni o mappe interattive. Gli appuntamenti del trekking si dividono per argomento e regione sul sito: www.giornatadelcamminare.org.

E anche Schiavi di Abruzzo, “tetto” dell’Alto Vastese, ha ospitato una comitiva di “camminatori” che hanno fatto visita al museo archeologico dedicato ai Sanniti e ai templi italici. Ad accompagnare la comitiva tra i tesori di Schiavi il vicesindaco Maurizio Pinnella.