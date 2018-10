SCHIAVI DI ABRUZZO – «Suo figlio ha avuto un incidente, passiamo a ritirare il denaro per l’assicurazione»: tentata truffa ad una anziana di Schiavi.

Una telefonata da sedicenti Carabinieri di Vasto, ma ovviamente non si trattava dei militari bensì di truffatori. Una anziana donna di Schiavi di Abruzzo, che vive sola, risponde al telefono. La voce maschile le annuncia che suo figlio ha avuto un incidente e che che l’assicurazione deve ricevere una somma in denaro, ovviamente contanti, per sbloccare la pratica. La donna entra nel panico, comincia a urlare in preda alla concitazione e per fortuna richiama l’attenzione di una giovane vicina di casa. La donna si precipita a casa dell’anziana e prende la cornetta per chiedere spiegazioni. A quel punto, nonostante i tentativi di chiarire da parte dell’interlocutore telefonico, la giovane mamma si convince che si tratta solo di un tentativo di truffa. Per l’anziana donna insomma solo un grande spavento. Il caso sarò denunciato presso la locale stazione dei Carabinieri dai familiari della anziana.

«Mia nonna che vive a Schiavi di Abruzzo ha subìto oggi una tentata truffa telefonica nella quale le comunicavano che mio padre aveva avuto un incidente, ma la sua auto era sprovvista di assicurazione. – racconta su Facebook la nipote dell’anziana – In tal modo avrebbero mandato a casa di mia nonna un assicuratore a ritirare il denaro. Tutto ciò è falso. Mio padre era tranquillamente a casa a pranzare, non aveva (per fortuna) avuto nessun incidente e soprattutto ha l’auto assicurata. Prestate la massima attenzione a questi codardi ciarlatani che vogliono raggirare gli anziani per ottenere soldi. Questo messaggio è rivolto soprattutto a chi ha genitori o nonni che vivono soli e che, ahimè, credono sempre nella buona fede del prossimo».