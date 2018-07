Sversa liquami sulla provinciale: allevamento di suini sequestrato nell’Alto Vastese

CARPINETO SINELLO – Liquami degli animali sversati illegalmente sui terreni adiacenti un allevamento di suini, denunciato titolare di azienda zootecnica nell’Alto Vastese.

I carabinieri forestali di Gissi, con la collaborazioni dei colleghi di Vasto e Cupello, hanno denunciato il lagale rappresentante di un’azienda zootecnica sita in località San Gaetano-Arenazzo di Carpineto Sinello per l’illegale sversamento di liquami provenienti dall’allevamento, nonché per la realizzazione abusiva di capannoni e stabbi. L’attività ha avuto origine dalla segnalazione inviata dal Comune di Guilmi dopo che alcuni automobilisti in transito sulla provinciale da tempo lamentavano la fuoriuscita di acque maleodoranti sulla carreggiata che rappresentavano anche un pericolo per la circolazione stradale. L’intero allevamento di suini è stato sottoposto a sequestro preventivo ed è stato richiesto l’intervento dell’Arta e dei veterinari della Asl per gli accertamenti e l’adozione di eventuali ulteriori provvedimento.

foto di repertorio