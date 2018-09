Taglia duecento quintali di legna in periodo vietato: una denuncia ad Agnone

AGNONE – Controlli dei Carabinieri Forestali sul taglio degli alberi, scattano sanzioni.

Controlli dei Carabinieri Forestali della Stazione di Agnone, sul taglio dei boschi in su un terreno privato della zona di Agnone. Il sopralluogo, effettuato dai militari, accertava che il titolare di una ditta boschiva, originario del napoletano, aveva effettuato il taglio per oltre 200 quintali di legna da ardere su una superfice di oltre 2.000 mq, non rispettando il divieto dell’apertura della stagione 2018/2019. Pertanto, il responsabile dell’impresa veniva sanzionato amministrativamente per un importo di oltre mille euro.