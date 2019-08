Taglio abusivo di alberi, denunciato un uomo in Alto Molise

CAROVILLI – I Carabinieri Forestali della Stazione di Carovilli, impegnati in servizio di controllo del territorio riguardanti le utilizzazioni boschive, hanno accertato alcune violazioni amministrative alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

In particolare, i militari hanno individuato in una zona impervia del comune alto molisano un taglio non conforme alla normativa vigente di numerose piante di cerro di varie dimensioni su una superficie boschiva di proprietà privata, piante che sarebbero dovute restare a dote del bosco, in quanto sane ed in buone condizioni vegetative.

In esito agli accertamenti effettuati, i Carabinieri Forestali di Carovilli riuscivano ad individuare l’autore del taglio, un 50enne residente del posto, e procedevano a comminare allo stesso una sanzione amministrativa di 1.300 €.

Questa operazione si inserisce in un ampio programma di controlli volti a verificare il rispetto delle norme in materia di tagli boschivi, contrasto al commercio illegale di legname e di rispetto dei vincoli prescritti per le aree boschive percorse dal fuoco.

Il patrimonio forestale costituisce una grande risorsa non solo di tipo produttivo, ma anche ludico creativo, naturalistico-paesaggistico, culturale e scientifico di primaria importanza alla cui tutela è chiamata l’Arma dei Carabinieri.