Taglio costi della politica, Greco: «Facciolla e Fanelli rinuncino subito a parte dello stipendio, io già lo faccio»

AGNONE – «A 33 anni, in poco più di 100 giorni di mandato, ho rinunciato a quasi 10.000 euro di emolumenti. Se Facciolla e Fanelli vogliono essere credibili, devono rinunciare a parte del loro stipendio, altrimenti una loro proposta di legge sul taglio dei costi della politica è una presa per il naso a danno dei cittadini molisani. Il PD è definitivamente alla canna del gas».

E’ quanto dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Andrea Greco, a commento dell’iniziativa politica dei due esponenti del Pd che, nei giorni scorsi, avevano avanzato una proposta legislativa che prevede l’abolizione dell’assegno di fine mandato e la riduzione del trattamento economico dei consiglieri regionali e della giunta.

Come dire, non serve una legge per tagliarsi lo stipendio, basta restituire parte di esso. Tutti gli eletti del M5S lo fanno da anni, gli altri cosa aspettano?