Taglio dei vitalizi degli ex consiglieri regionali: ok in Commissione, ora la legge passa in aula

«Grazie alla collaborazione di tutte le forze politiche, poco fa la Prima Commissione permanente ha licenziato all’unanimità la proposta di legge per il taglio dei vitalizi degli ex consiglieri. In altre parole, gli assegni per gli ex verranno ricalcolati su base contributiva, esattamente come avviene per tutti noi lavoratori».

A darne notizia il consigliere regionale Andrea Di Lucente, che aggiunge: «Martedì la proposta di legge arriverà all’attenzione del consiglio. E’ una vittoria di tutti quella di aver accolto un’istanza arrivata in maniera forte sia dalle persone che dal governo centrale e che ha rappresentato un momento di confronto e di convergenza di tutti. Questa mattina in commissione abbiamo discusso a lungo per arrivare ad un’approvazione all’unanimità. E alla fine c’è stato il via libera di tutti. Un grazie particolare va alla struttura regionale per l’enorme e prezioso lavoro svolto nel corso dei giorni».