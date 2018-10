Tampona un’auto e fugge, giovane molisano denunciato per omesso soccorso

CAMPOBASSO – La Squadra Volante di Campobasso ha denunciato in stato di liberta un giovane di anni 22 resosi responsabile di omissione di soccorso a seguito di un sinistro stradale. In particolare, il giovane a bordo della sua autovettura Fiat Punto, percorrendo a velocità sostenuta Via Crispi, tamponava una Fiat seicento con a bordo due persone causando loro delle lesioni. Il giovane si dava a precipitosa fuga omettendo di prestare soccorso. Gli operatori dopo aver richiesto l’intervento del 118, unitamente a personale della polizia stradale, presente sul territorio, si mettevano alla ricerca dell’uomo che poco dopo veniva rintracciato. A seguito di un accurato controllo del mezzo nei confronti del ragazzo veniva elevata la contestazione amministrativa ed il relativo sequestro dell’autovettura in quanto sprovvisto di assicurazione, mentre veniva ritirata la patente di guida quale pena accessoria per omissione di soccorso.