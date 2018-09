Tampona volontariamente l’auto di un conoscente, molisano fermato dai Carabinieri

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile insieme a quelli della Stazione di Ripalimosani sono intervenuti in quel centro nella notte di ieri poiché un 49enne del luogo, in preda ad uno stato di agitazione e turbamento, alla guida della propria autovettura, ha tamponato quella di un cittadino in sosta con il proprietario all’interno , un altro cittadino del luogo, cagionandogli un classico “colpo di frusta”. L’ ignara vittima, impaurita, individuata casualmente dall’ esagitato, si è allontanata repentinamente ed è poi stata aiutata da alcuni suoi parenti che hanno bloccato l’esagitato, allertando i Carabinieri. L’aggressore, resosi autore di danneggiamento aggravato e lesioni personali, è stato segnalato dai Carabinieri della Stazione di Ripalimosani alle strutture competenti per la valutazione del disagio ed un possibile supporto.