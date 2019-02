Tamponamento tra due mezzi pesanti, chiuso tratto della A14

(ANSA) – PESCARA, 18 FEB – Chiuso il tratto dell’autostrada A14 compreso tra i caselli di Atri-Pineto e Roseto degli Abruzzi (Teramo), in direzione Nord, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 345.6. Secondo le prime informazioni, ci sarebbe stato un tamponamento tra due mezzi pesanti e uno dei due tir si sarebbe fermato di traverso, bloccando completamente la carreggiata. Non vi sarebbero feriti. E’ stata disposta l’uscita obbligatoria ad Atri-Pineto, dove al momento si registrano due chilometri di coda. Due chilometri di auto in coda anche nel tratto interessato dall’incidente.

Sul posto Polizia autostradale, personale di Autostrade, Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Gli interventi sono coordinati dal Centro operativo autostradale (Coa) di Città Sant’Angelo (Pescara).