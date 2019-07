Tamponamento sulla Bifernina, un ferito finisce in ospedale

Una squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Termoli è intervenuta per un incidente stradale al Km.55 della SS 647 Bifernina.

Due autovetture si erano tamponate con una persona rimasta ferita nell’impatto e trasportata in ambulanza all’ospedale.

Prestati i soccorsi si mettevano in sicurezza le autovetture e si prestava assistenza per i rilievi stradali da parte della Polizia.

Sul posto personale sanitario del 118 e Polizia stradale.