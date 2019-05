“Caracciolo”, Marcovecchio invita alla ribellione: “Difendiamo quanto ereditato dai nostri padri”

Il sindaco di Agnone alza il tiro in difesa dell’ospedale e chiama a raccolta i primi cittadini del territorio: “Basta subire passivamente le scelte del Palazzo. E’ ora di scendere in piazza e far sentore la nostra voce”