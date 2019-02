Tamponamento sulla Tangenziale, chiusa la galleria “Vazzieri” a Campobasso.

L’incidente ha coinvolto sei veicoli, provocando il ferimento lieve di due persone.

A causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria ‘Vazzieri’, al km 0,700 della Tangenziale Est di Campobasso (SS710), il tunnel è provvisoriamente chiuso al traffico. Il tamponamento, occorso per cause in corso di accertamento, ha coinvolto sei veicoli provocando il ferimento lieve di due persone. La circolazione è deviata sulla Tangenziale Ovest di Campobasso (SS711). Sul posto è presente personale Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine allo scopo di regolamentare la viabilità e di ripristinare la regolare circolazione nel minore tempo possibile.

foto di repertorio

AGGIORNAMENTO ORE 14: RIAPERTA AL TRANSITO LA GALLERIA ‘VAZZIERI’, INCIDENTE RISOLTO, CIRCOLAZIONE REGOLARMENTE RIPRISTINATA.