«Cercansi meccanici neodiplomati. Abbiamo tanto lavoro da offrire ma non troviamo giovani specializzati». A lanciare l’appello è la Valvometal di Valduggia, azienda metalmeccanica specializzata nella produzione di valvole tailor-made per impianti oil e gas ed energetici, guidata dalla 34enne general manager Parvin Afsar. Gli esami sono terminati e l’azienda è in prima linea per richiamare a sé neodiplomati alla ricerca di lavoro.

