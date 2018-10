Targa manomessa per eludere i Tutor, sequestrato un autocarro

Un equipaggio della Sezione di Campobasso della Polizia stradale, presso la zona industriale di Termoli, procedeva al controllo di un autocarro Mercedes. Da un attento esame dei caratteri alfanumerici sia della targa anteriore che di quella posteriore del mezzo – gli operatori rilevavano che l’ultimo carattere era stato alterato modificando la lettera F in E mediante l’apposizione di nastro adesivo di colore nero, apposto con tale perizia da indurre in errore sia l’occhio umano sia i sistemi automatici di rilevazione, quali ad esempio i Tutor. Per tale motivo, gli agenti procedevano al sequestro amministrativo dell’automezzo e delle targhe contraffatte, oltre alla contestazione dei relativi verbali per la violazioni al Codice della Strada ed a comunicare la relativa notizia di reato alla competente Procura di Larino.

L’attività espletata ha lo scopo di prevenire e reprimere condotte pericolose di automobilisti che troppo spesso, viaggiando a velocità eccessive, provocano incidenti – anche gravi -mettendo a rischio sia la propria che l’altrui incolumità. La Polizia Stradale di Campobasso è pertanto giornalmente impegnata su tale fronte, al fine di ridurre se non azzerare il numero dei feriti e dei morti a seguito di incidenti stradali.