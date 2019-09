Tartufi, si prevede una stagione top per il bianco

(ANSA) – CAMPOBASSO – In Molise la stagione del tartufo nero estivo, conclusa lo scorso 31 agosto, non ha fatto registrare una grandissima raccolta a causa delle piogge che hanno caratterizzato il periodo, facendo però «prospettare una buona stagione per la raccolta del bianco e del nero invernale che aprirà a ottobre e terminerà a fine dicembre». Lo riferisce all’ANSA Nicola Dell’Omo, amministratore della “Molise funghi e tartufi srl“. Dell’Omo è fiducioso in una stagione che potrebbe far registrare nuovi record per il Molise, regione dove la qualità del prodotto è tra le migliori d’Italia ed è molto apprezzata da esperti di tutto il mondo.