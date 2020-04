Taskforce di medici per il Coronavirus: in trincea anche da Montazzoli, Furci e Castiglione Messer Marino

MONTAZZOLI – È partito nei giorni scorsi il secondo nucleo di medici della taskforce per il Coronavirus. Ben 76 medici che andranno a supportare le strutture sanitarie di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Trento e Valle d’Aosta. Il Capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, li ha incontrati prima della partenza ringraziandoli per la straordinaria generosità e la professionalità dimostrate. E tra quei medici aviotrasportati in trincea con voli militari anche due professionisti dell’Alto Vastese. Si tratta, per la precisione, di Cristiano Fabrizio, nefrologo presso l’ospedale di Vasto, originario di Montazzoli, Pasqualino Litterio neurologo originario di Castiglione Messer Marino e la dottoressa Manso, medico chirurgo originaria di Furci.

«Siamo stati selezionati dalla Protezione civile e comandati a prestare servizio nelle aree del paese duramente colpite dall’emergenza, per un periodo di almeno tre settimane e fino al perdurare della crisi. – spiega alla redazione dell’Eco il dottor Cristiano Fabrizio – Io ho iniziato da qualche giorno a lavorare presso la Nefrologia covid dell’ ospedale “Torrette” di Ancona, il dottor Litterio presso la Medicina d’urgenza dell’ospedale “Martini” di Torino e la dottoressa Manso presso la Medicina interna dell’ospedale di Desenzano del Garda. Un gesto di solidarietà dall’ospedale di Vasto e in particolare da medici dell’Alto e Medio Vastese, in aiuto dei più bisognosi».

Grazie a nome della comunità dell’Alto Vastese.