Teatro, all’Italo Argentino di Agnone approda “Napule è… n’ata storia”

AGNONE – Proseguono gli spettacoli della Fondazione Molise Cultura al teatro Italo Argentino di Agnone. Sabato 17 marzo alle 21,00 andrà in scena il successo dedicato alla città partenopea e interpretato da Mariangela D’Abbraccio. L’attrice napoletana porta in scena un omaggio ai grandi maestri del ‘900: Eduardo De Filippo e Pino Daniele. Si tratta di collage nato da un lavoro di sperimentazione tra mondi affini di teatro, musica e poesia che si cercano e si incontrano in scena, in un dialogo immagimario tra giganti del ‘900 napoletano. La regia è di Consuelo Barilari. Lo spettacolo, oltre a un omaggio a Pino Daniele, vuole essere la risposta al bisogno prepotente di e studiare, cantare, suonare, interpretare la sua musica cercando le profondità e i significati per valorizzarli attraverso il teatro. Con una tessitura drammaturgica emozionale ogni canzone s’intreccia con una poesia, un monologo, un frammento del teatro di Eduardo, che Pino Daniele tanto amava e al quale spesso si era ispirato. Grazie alla band “Musica da Ripostiglio” saranno proposte proiezioni, video e scenografie che fanno riferimento al cinema e all’arte figurativa del ‘900. Napoli è al centro di questo dialogo, trionfante, densa di contenuti, di luce, di ombre e contraddizioni. L’immaginario evocato dalle proiezioni portano il contributo artistico anche di città lontane come Genova, attraverso i porti, le città antiche, il mare, cercando le assonanze, le sfumature dei colori comuni nelle loro culture. Inoltre, le immagini raccontano Pulcinella, il personaggio simbolo della maschera partenopea rivisto da un artista internazionale quale il genovese, Emanuele Luzzati. Frammenti dei suoi famosissimi cartoon realizzati con Giulio Giannini in omaggio alla capitale naturale del sud Italia, mostrano sullo sfondo Pulcinella che danza al ritmo della musica di Pino Daniele. L’intreccio della loro poetica con la musica e le immagini “innesca” un processo a catena inarrestabile di senso e nuovi profondi significati, in un’onda continua e senza limiti di energia fino al punto in cui si vorrà spingere il desiderio di emozioni e conoscenza dello spettatore.