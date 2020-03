Teatro: dal mitico Drive In all’Italo Argentino, ecco Gianfranco D’Angelo

AGNONE. Secondo appuntamento con la stagione teatrale dell’Italo Argentino. Sul palcoscenico della storica struttura agnonese, venerdì 6 marzo, con inizio alle ore 21,00, di scena “Eravamo tre amici al bar” scritto da Mario Scaletta con la partecipazione eccezionale di Gianfranco D’Angelo. Lo spettacolo, organizzato dall’Acs Abruzzo e Molise, in collaborazione con Fondazione Molise Cultura, racconta di un bar quale luogo d’incontro e crocevia di storie di vita, dove tre amici, in attesa del quarto che non arriva, ingannano il tempo con le classiche chiacchiere di politica, donne, sport e la formazione ideale della squadra del cuore. Si tratta di una commedia veloce e divertente dai ritmi serrati tra racconti, ricordi e situazioni paradossali scanditi dal ritmo dei brani musicali eseguiti dal vivo da Tonino Scala e Sergio Vastano. Uno spettacolo esilarante che innesca una girandola di gag spiritose e coinvolgenti dove il divertimento è assicurato.

“Da sorseggiare come un buon caffè, lo spettacolo vede in un tavolo del “solito” bar il ritrovo di tre amici di vecchia data che, in un’attesa Beckettiana, aspettano Giuseppe, il quarto amico e loro impresario – la recensione del critico teatrale Simone Marcari de LaPalea.it -. Con la stessa repentinità con cui nasce la gag, emerge d’improvviso anche l’altra faccia della comicità, quella che ci invita alla riflessione, facendoci assaporare il retrogusto della battuta, mai troppo avulsa dalla realtà quotidiana. Lo stile – aggiunge Marcari – dei dialoghi ricalca quello della tradizione comica romanesca, che ha nell’immediatezza dissacratoria della battuta la sua essenza, dotando lo spettacolo di un buon ritmo che, privo di passaggi interlocutori, rimane costante per tutta la durata dello stesso”.

Il costo del biglietto è di 15 euro, mentre il ridotto per under 26 e over 65 è di 12 euro. Per info biglietteria: 0865.779030 – 334 3003283 – 328 4088365.