Teatro, la satira di Grazia Scuccimnarra apre la stagione dell’Italo Argentino

AGNONE. Il primo appuntamento della stagione del Teatro Italo Argentino di Agnone programmata da ACS Abruzzo e Molise Circuito Spettacolo in sinergia con la Fondazione Molise Cultura è per venerdì 28 febbraio alle ore 21.00 con Così impari di e con Grazia Scuccimarra, la regina della stand up comedy italiana.

I tempi peggiorano, così sembra, la protagonista invecchia, e non solo sembra, è così: sarà per queste circostanze che, più velocemente del solito, la Scuccimarra organizza le sue scorribande, da vera malandrina impenitente, tra visuali sospette, insospettate e insospettabili della nostra quotidiana vita privata, sociale e politica. Da quarant’anni Grazia Scuccimarra, sagace e comica, continua a lanciare strali con una satira pungente che non fa sconti, con l’intento di cogliere i paradossi della nostra esistenza e della società. Più scorrono gli anni, più il suo sguardo si fa affilato e irriverente, ma anche leggero, come se il pensiero sull’umana società si fosse ormai cristallizzato e solo un miracolo potesse rimetterlo in moto. Il bersaglio preferito continua ad essere la persona a tutto tondo: uomo e donna, giovani e anziani, offrono, ancora una volta, motivi e argomenti su cui confrontarsi e scontrarsi.

In “Così impari”, sua ultima esilarante fatica, l’interprete consegna al pubblico le sue brillanti riflessioni, le sue critiche alla vita civile, alla classe politica, al mondo del lavoro, alla funzione del giornalismo, alla scuola, al consumismo. Il pubblico le accoglie con grandi risate, un applauso dopo l’altro, contagiato dalla sferzante sincerità che sempre è stata la sua nota speciale.

Lo spettacolo è un turbine affascinante, caustico e divertente di pensieri collegati e ribaltati come una vera maestra della satira sa fare. «Ci sono nomi che sono garanzia di successo e tra questi primeggia quello di Grazia Scuccimarra, schietta e ironica, che conferma ancora una volta, dopo avere solcato per 40 anni numerosi palcoscenici, il suo talento, conquistando nuovamente il pubblico con il suo spettacolo “Così impari”» – Federica Rinaudo – womenews.net

Biglietteria – Abbonamento 5 spettacoli intero € 50,00

Biglietto: intero € 15,00 / ridotto € 12,00 (Under 26 / Over 65)

Info e Biglietteria – Teatro Italo Argentino, Corso Vittorio Emanuele 69, Agnone – Telefono 0865 779030 – cell. 334 3003283 – 328 4088365

www.fondazionemolisecultura.it – www.teatroitaloargentino.it