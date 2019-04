Teatro, premio il “Drago d’Oro 2019” alla Compagnia del Teatro Comico degli Abruzzi

AGNONE – Un altro importante riconoscimento arriva tra i monti dell’Alto Sannio a gratificare il fermento artistico di questa area, dopo il premio a Mastronardi e “Le Iridi digitali”. Venerdì sera, ad Atessa, la Compagnia del Teatro Comico degli “Abruzzi” ha ricevuto un prestigioso premio per la commedia “O va isse o ve Vettorie” vincendo il Drago d’Oro 2019.

La giuria, della storica rassegna che vede in gara prestigiose compagnie teatrali dialettali del territorio degli “Abruzzi”, ha premiato con una motivazione di rilevante spessore l’ultimo lavoro che la compagine, con sede in Agnone, ha messo in piedi. Gli apprezzamenti “sulla struttura e la notevole qualità tecnica della commedia” nonché “il lavoro corale degli interpreti dotati di una coinvolgente espressività” e “l’allestimento credibile e significativo” sono il risultato del lavoro che tutti i componenti della compagnia, attori e tecnici, hanno svolto con un intramontabile entusiasmo. Benché si tratti di teatro amatoriale, la costanza nella preparazione di ogni commedia e l’impegno dei singoli, tra le difficoltà logistiche del vivere in posti sparsi, rileva una robusta e solida passione che viene ammirata anche da chi fa professionalmente questo mestiere. Il gruppo è un sodalizio tra attori di tutte le età, con una significativa presenza di giovani talentuosi. La commedia è il racconto di un gioco di dadi che sviluppa due destini paralleli che accadono nello stesso luogo e nello stesso tempo ai vari personaggi, tutti coinvolti, i cui sogni si realizzano o frantumano nelle due strade possibili. Chi assiste ai tre atti viene messo nella condizione di osservare ciò che ai personaggi non accade e di riflettere in una prospettiva – se non ottimistica – di ridimensionamento delle inquietudini che la vita ci presenta

Le commedie della Compagnia

Il Metodo Galasso (2005), Ru chiuove alla Scarpa (2007) , A poche a poche se coce la precoca (2009), Une è picca e ddu so troppe(2011), Ru sciopere delle Peteche(2015), O va isse o vè Vettorie(2018)

Riconoscimenti e Premi

– Premio Tonino Armagno, Campobasso 2012

– Premio UILT Teatro Delle MUSE ROMA miglior: commedia, attore, attrice giovane, Roma 2013

– Premio migliore attore e Menzione di merito “Drago D’Oro”, Atessa 2015

– Premio migliore attrice caratterista “La Maschera d’Oro”, Teatro Fenaroli, Lanciano 2016

– Premio migliore attore “Drago D’Oro”, Atessa 2017

– Premio Migliore attore e migliore commedia per il pubblico “Drago D’Oro”, Atessa 2018

– Premio DRAGO D’ORO Atessa 2019

La compagnia cura le serate del teatro degli Abruzzi a ROMA.