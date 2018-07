SCHIAVI DI ABRUZZO – Tecniche di tiro operativo israeliano all’Auro d’Alba con Exercui.

Una giornata dimostrativa, un primo approccio alle tecniche di combattimento israeliano con arma corta, il tutto gestito in assoluta sicurezza. E’ stata questa l’offerta formativa messa in campo dagli istruttori di Exercui presso il campo di tiro “Auro d’Alba” a Schiavi di Abruzzo. Concentrazione, determinazione, forza mentale più che fisica e gestione dei fattori di stress e della stessa paura, sono stati gli ingredienti della giornata adrenalinica alla quale hanno preso parte diversi tiratori di Abruzzo e Molise.

«Ringrazio gli istruttori Exercui per la squisita disponibilità messa a disposizione del nostro campo di tiro. – dichiara il presidente dell’associazione sportiva Francesco Bottone – Sono straordinarie occasioni di crescita e di apprendimento per i nostri soci sempre più numerosi. L’obiettivo non è formare dei piccoli Rambo di paese, ma fornire le basi di maneggio di un’arma in perfetta sicurezza. Prendere coscienza che si ha tra le mani un’arma da fuoco, imparare a rispettarla, ma nello stesso tempo imporre alla stessa la nostra volontà, perché l’arma è solo uno strumento, ma chi comanda e decide è sempre il tiratore che la impugna. Della dimostrazione di Exercui ho apprezzato particolarmente il tentativo di trasmettere un atteggio mentale prima ancora che insegnare banalmente una tecnica di difesa, perché come ha spiegato più volte l’istruttore Rolando: “la vera arma che deve funzionare bene è il nostro cervello. Il resto sono solo strumenti di volta in volta disponibili. Qualsiasi arma è inutile se il cervello che guida la mano non è preparato e lucido. La difesa prima di essere una questione di tecniche è una questione psicologia e di consapevolezza”».

Entusiastici i commenti dei soci che hanno preso parte alla giornata e già si sta lavorando all’organizzazione di un vero e proprio corso di tiro operativo con Exercui.

Antonio Rosica