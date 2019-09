Telefoni alla guida, i Carabinieri rafforzano i controlli sulle strade

Nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione della criminalità predatoria e alla sicurezza stradale, nella scorsa notte, la Compagnia Carabinieri di Campobasso ha effettuato un’attività straordinaria di controllo del territorio di competenza, con particolare riguardo agli snodi principali del capoluogo, del limitrofo comune di Ripalimosani e delle relative periferie, zone ritenute particolarmente sensibili.

Tale attività, effettuata in maniera complementare agli ordinari servizi di prevenzione, ha consentito di spiegare sul territorio un significativo dispositivo di contrasto composto da numerosi uomini e mezzi dell’Arma dei Carabinieri che, in breve tempo, ha permesso di controllare oltre 50 autoveicoli, identificare un centinaio di persone, anche all’interno di pubblici esercizi, verificare la permanenza in casa dei soggetti sottoposti al regime degli arresti domiciliari ed elevare diverse contravvenzioni al Codice della Strada.