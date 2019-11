Tempi di attesa, la Asl investe sul personale: 33 assunzioni tra medici e tecnici

Un’azione decisa per snellire le liste di attesa e dare risposte concrete alle esigenze dei pazienti. La Direzione generale della Asl Lanciano Vasto Chieti in questi giorni ha assunto 33 operatori sanitari, che andranno a rafforzare gli organici e dare ossigeno alle unità operative su tutto il territorio provinciale. Le assunzioni sono previste dal piano dei fabbisogni recentemente adottato che consentirà il reclutamento di 598 unità complessive in tre anni. L’Azienda può contare, tra l’altro, sui 500mila euro stanziati per il 2019 dalla Regione Abruzzo proprio per favorire la riduzione delle liste di attesa, somma che dall’anno prossimo diventerà una fonte di finanziamento stabile e ripetuta nel tempo.

Sono 13 i cardiologi assunti con contratto a tempo indeterminato: di questi, due vanno a rafforzare l’Emodinamica di Chieti, mentre gli altri undici sono destinati alle Cardiologie di Lanciano e Vasto. Un potenziamento di organico che consentirà anche di attivare meccanismi di sostegno reciproco tra le varie unità operative cardiologiche in base ai carichi di lavoro previsti.

Lunedì prenderanno servizio sette radiologi assegnati agli ospedali di Vasto (tre), Chieti (due), Lanciano e Ortona (uno per presidio): sono stati selezionati con un avviso a tempo determinato che, applicando le nuove norme introdotte dal cosiddetto “decreto Calabria”, dava anche agli specializzandi la possibilità di partecipare e di essere assunti al momento della specializzazione, che hanno conseguito proprio nei giorni scorsi. Il contratto durerà otto mesi, in attesa che la Asl espleti il concorso per radiologi la cui pubblicazione è imminente in Gazzetta ufficiale.

Il direttore generale Thomas Schael ha, inoltre, firmato l’assunzione di nove tecnici di laboratorio destinati alle esigenze delle varie Patologie cliniche aziendali e di una dietista assegnata all’ospedale di Chieti. Presso l’Oculistica territoriale prenderà servizio un oculista che garantirà prevalentemente le attività nell’area frentana. Si tratta di tutte assunzioni a tempo indeterminato, cui si aggiungeranno a breve altri due dermatologi che andranno a rafforzare la Clinica dermatologica di Chieti-Ortona (la graduatoria del relativo concorso è stata approvata proprio ieri).