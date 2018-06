Tenta una truffa all’ufficio postale, ricerche in corso in Molise

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, nell’ufficio postale di via Toscana, la Volante è intervenuta per un tentativo di truffa in quanto, dietro segnalazione del direttore dell’ufficio postale, un soggetto di circa 60 anni si è presentato con i propri documenti allo sportello per riscuotere un contributo della agenzia delle entrate dell’ammontare di euro 2.500. Il direttore, insospettito dalla residenza in Sicilia del soggetto e della volontà di riscuotere il titolo a Campobasso, ha cercato di trattenerlo all’interno dell’ufficio chiamando contestualmente la Volante, ma il soggetto ha capito e repentinamente si è allontanato con un complice che l’attendeva fuori. Infatti, il personale delle Volanti ha sequestrato i documenti del soggetto e ha accertato che il codice fiscale era falso. Sono in corso accurate indagini volte ad individuare il truffatore siciliano.