Tentano di colpire i Carabinieri con calci e pugni, denunciati due minori extracomunitari

Due minori extracomunitari deferiti all’A.G. per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

I Carabinieri della Compagnia di Isernia hanno deferito alla competente A.G. due minori extracomunitari, entrambi domiciliati presso una struttura di accoglienza di Isernia, per resistenza e oltraggio pubblico ufficiale. I fatti risalgono alla serata di ieri, quando alla centrale operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, perveniva una richiesta di intervento per una violenta lite tra due giovani extracomunitari nei pressi del piazzale antistante la stazione ferroviaria di questo centro. All’arrivo dei militari, quando sembrava che gli animi si fossero calmati, all’improvviso, i due giovani, si scagliavano contro i Carabinieri tentando di colpirli con calci e pugni. I militari con l’ausilio di una pattuglia della locale Questura, riuscivano ad ammanettare i due minori e portarli in caserma per la procedura di identificazione. I prevenuti ora i due dovranno rispondere del reato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.