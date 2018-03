MAFALDA – Tentano di guadare il fiume e restano bloccati, soccorsi dai Vigili del fuoco.

Operazione di soccorso dei Vigili del fuoco di Termoli e di Campobasso per dei ragazzi abruzzesi che hanno tentato di guadare il fiume nel territorio di Mafalda a bordo di un Land Rover Discovery.

L’episodio nella tarda serata di oggi, nel territorio di Mafalda (CB).

Dei giovani abruzzesi, pare di Fresagrandinaria, hanno tentato di guadare il fiume a bordo di un Land Rover Discovery. A causa del livello dell’acqua piuttosto alto il mezzo è rimato in panne in mezzo al fiume. I ragazzi hanno trovato rifugio sul tetto del veicolo fuoristrada e hanno lanciato l’allarme.

In questo momento, quando sono circa le ore 21, sono in azione due squadre dei Vigili del fuoco, una del comando provinciale di Campobasso, l’altra del distaccamento di Termoli. Proprio quest’ultima è attrezzata con un gommone per il recupero delle persone rimaste bloccate. L’operazione è ancora in corso.